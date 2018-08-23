Команда «Молодежки ОНФ» в Коми приняла участие в акции, посвященной Дню государственного флага РФ

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми в День государственного флага РФ присоединились к всероссийской акции «Россия в каждом окне». Представители Общероссийского народного фронта украсили российским триколором здание одного из крупнейших вузов региона — Сыктывкарского лесного института.

Акция «Россия в каждом окне» — это патриотическое отношение к символу страны — флагу России. Участники мероприятия по всей стране вывешивали флаги РФ на различных объектах — культурных, образовательных и просто домах граждан.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми сообщили, что акцию поддержали около тысячи человек в более чем 60 субъектах РФ, включая Астраханскую, Владимирскую, Новосибирскую, Ленинградскую, Иркутскую, Белгородскую области, Республики Дагестан, Хакасия, Татарстан и другие регионы.

«Суть данной акции заключается в развитие патриотических ценностей у молодежи и всех граждан. А с нашей стороны мы показали свою любовь к стране и то, что мы гордимся быть частью истории своего государства. В России существует ряд праздников, которые направлены на патриотическое воспитание. Это очень положительно. Ведь современная российская политика, в том числе социальная, напрямую зависит от того, насколько люди будут интересоваться жизнью своей страны и участвовать в ней. В День государственного флага России во многих регионах страны можно было увидеть дома, украшенные российским триколором. Республика Коми не стала исключением» — прокомментировала координатор «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Анастасия Широченко.

Общественники сообщили, что к акции «Россия в каждом окне» с пониманием отнеслась администрация Сыктывкарского лесного института, здание которого стало объектом мероприятия. Студенты именно этого вуза составляют основу команды «Молодежки ОНФ» в Коми.

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми также отметили, что День государственно флага России в регионе совпадает с Днем республики. Общественники по примеру общероссийского праздника предложили проводить и День флага Республики Коми. Региональный праздник может проводиться 17 декабря. Именно в этот день в 1997 г. был утвержден флаг Коми и внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Свое предложение участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми направили в региональное правительство.