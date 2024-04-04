В Коми работодатель оштрафован за незаконное привлечение к труду мигранта

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя 125 тыс. рублей.

Руководитель строительной компании был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за то, что трудоустроил в качестве подсобного рабочего гражданина Таджикистана, не имеющего соответствующего патента.

Установив имущественное положение должника, судебный пристав вынесла запрет на регистрационные действия с грузовым автомобилем и в обеспечительных целях арестовала на счетах требуемую сумму.

В срок, установленный для добровольного исполнения, штраф был зачислен на депозит службы.

Арест со счетов снят, запрет на регистрационные действия отменен.