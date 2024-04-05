В Княжпогостском районе работодатель взыскал с работника в порядке регресса 400 тысяч

В Отделении судебных приставов по Княжпогостскому району окончено исполнительное производство о взыскании 400 тыс. рублей.

Должник – виновник ДТП со смертельным исходом, взыскатель – индивидуальный предприниматель, который, как работодатель виновника аварии, выплатил дочери погибшей компенсацию морального вреда.

В силу п. 1 ст. 1081 Гражданского кодекса РФ лицо, возместившее вред, причиненный работником при исполнении им трудовых обязанностей, имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу.

К моменту возбуждения исполнительного производства должник трудоустроился в крупную лесозаготовительную компанию. Судебный пристав обратила взыскание на половину его заработной платы.

Так как долг перед взыскателем выплачен за пределами добровольного срока, пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора. 28 тыс. рублей перечислены в бюджет.