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Приставы Сыктывкара приняли участие в Открытом диалоге со студентами

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Апр 3, 2024

Координационный центр СГУ им. Питирима Сорокина, призванный формировать у молодежи активную гражданскую позицию, собрал на площадке Открытого диалога «Защитники Отечества: вчера, сегодня, завтра…» ветеранов боевых действий двух поколений, священнослужителя и студентов первого курса Института иностранных языков, чтобы поговорить о традиционных ценностях и профессии военнослужащего в современной России.

Активными участниками встречи стали сотрудники УФССП России по Республике Коми – майор запаса внутренних войск, майор внутренней службы Александр Бережок и младший лейтенант внутренней службы, председатель Молодежного совета Управления Юлия Коржова.

Александр Бережок – ветеран двух чеченских кампаний – поделился с молодежной аудиторией примерами непоказного патриотизма, пригласил к размышлению об ответственности каждого гражданина в периоды, когда Родина особенно нуждается в защите.

Юлия Коржова сделала акцент на вполне конкретной помощи участникам СВО. Так, массовое производство в Сыктывкаре армейского сухого душа, в котором сейчас принимают участие сотрудники и гражданские служащие Управления, началось с частной инициативы одного из судебных приставов. Со временем добавилось плетение маскировочных сетей. Студенты могут присоединиться к опытным волонтерам или действовать самостоятельно.

Напомним, сотрудничество судебных приставов и Координационного центра университета началось с первого Патриотического фестиваля, где сотрудники органов принудительного исполнения обучали студентов сборке и разборке автомата и изготовлению сухого душа.

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