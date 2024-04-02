Сыктывкарец вернул долг имуществом

Руководитель компании взял в долг 920 тыс. рублей у физического лица под залог принадлежащих юридическому лицу Renault Kangoo и прицепа, но деньги вовремя не вернул.

Суд учел судебные расходы кредитора и взыскал в ее пользу 933 тыс. рублей, а также обратил взыскание на предметы залога путем продажи с публичных торгов.

Начальная продажная стоимость автомобиля составляла 740 тыс. рублей, прицепа – 180 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по Эжвинскому району г. Сыктывкара наложила арест на залоговое имущество без права пользования и подготовила пакет документов для торгов.

По назначенной судом стоимости автомобиль и прицеп не были проданы. Снижение цены на 15 % тоже не помогло, поэтому пристав предложила взыскателю оставить имущество за собой. Взыскатель согласилась.

Должнику оставалось погасить разницу между суммой долга и сниженной стоимостью транспортных средств, что и было сделано.

Сыктывкарец перечислил деньги взыскателю и немедленно проинформировал об этом пристава.