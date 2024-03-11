✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.03.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:25 – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

На этой неделе состоятся выборы Президента Российской Федерации. 15, 16 и 17 марта каждый житель страны сможет отдать свой голос за одного из кандидатов.

01:56 – ГОЛОСУЙ ЗА БУДУЩЕЕ ГОРОДА

В эти же дни стартует голосование за общественные территории про проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году горожане смогут отдать свой голос за один из вариантов преображения Аллея Славы.

03:17 – МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Накануне 8 марта в Доме культуры «Горизонт» состоялся традиционный конкурс «Две звезды». На сцену вышли дуэты, состоящие из опытного вокалиста и любителя.

07:28 – ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

За минувшую неделю на территории Сосногорского района произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом