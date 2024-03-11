Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.03.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Мар 11, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:25 – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
На этой неделе состоятся выборы Президента Российской Федерации. 15, 16 и 17 марта каждый житель страны сможет отдать свой голос за одного из кандидатов. 
01:56 – ГОЛОСУЙ ЗА БУДУЩЕЕ ГОРОДА
В эти же дни стартует голосование за общественные территории про проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году горожане смогут  отдать свой голос за один из вариантов преображения Аллея Славы. 
03:17 – МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
Накануне 8 марта в Доме культуры «Горизонт» состоялся традиционный конкурс «Две звезды». На сцену вышли дуэты, состоящие из опытного вокалиста и любителя. 
07:28 – ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю на территории Сосногорского района произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом

От Вести Тимана Сосногорск

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