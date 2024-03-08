✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.03.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:53 – КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Накануне первого весеннего праздника в администрации района состоялась торжественная церемония вручения жилищных сертификатов.
02:52 – НА КРЫЛЬЯХ ВЕСНЫ
Также накануне Международного женского дня прекрасная половина нашего города приняла праздничные поздравления от солистов Театра оперы и балета Республики Коми.
06:13 – СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В КОМИ
В рамках национального проекта «Демография» в Республике Коми предоставляется региональный семейный капитал. Право на него имеют женщины, родившие с 2011 года третьего и последующих детей, и родившие с 2020 года первого ребенка
11:25 – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
На следующих выходных состоится важное событие для нашей страны – Выборы Президента Российской Федерации. С 15 по 17 марта на территории Сосногорского района будут работать 27 избирательных участков.