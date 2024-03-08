Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.03.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Мар 8, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:53 – КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Накануне первого весеннего праздника в администрации района состоялась торжественная церемония вручения жилищных сертификатов. 
02:52 – НА КРЫЛЬЯХ ВЕСНЫ
Также накануне Международного женского дня прекрасная половина нашего города приняла праздничные поздравления от солистов Театра оперы и балета Республики Коми. 
06:13 – СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В КОМИ
В рамках национального проекта «Демография» в Республике Коми предоставляется региональный семейный капитал. Право на него имеют женщины, родившие с 2011 года третьего и последующих детей, и родившие с 2020 года первого ребенка
11:25 – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
На следующих выходных состоится важное событие для нашей страны – Выборы Президента Российской Федерации. С 15 по 17 марта на территории Сосногорского района будут работать 27 избирательных участков.

От Вести Тимана Сосногорск

Похожая запись

Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.03.2024

Мар 6, 2024 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 04.03.2024

Мар 4, 2024 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.03.2024

Мар 1, 2024 Вести Тимана Сосногорск

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.03.2024

Мар 8, 2024 Вести Тимана Сосногорск 0 Comments
Юрган

Вочакыв. Лариса Шеремет. 07.03.2024

Мар 8, 2024 Юрган 0 Comments
5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 7.03.2024

Мар 8, 2024 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

В Инте прошли командно-штабные учения.

Мар 8, 2024 5 канал Инта 0 Comments