✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.03.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:53 – ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Как в районе реализуются народные инициативы, как администрация помогает бизнесу и доклады на другие темы заслушали общественники Сосногорского района.

06:27 – НА БЛАГО РАЙОНА

Восьмиклассник сосногорской школы №3 Ростислав Семёнов готовится подать заявку на участие в грантовом конкурсе республиканского Министерства сельского хозяйства.

09:24 – ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА!

Близится Международный женский день – 8 Марта. Поздравлять прекрасную половину нашей страны будут песнями и стихами, цветами и подарками. В Сосногорске сегодня поздравили бабушек спортивным праздником.

11:41 – ДВЕ ЗВЕЗДЫ

Дом культуры «Горизонт» приглашает жителей Сосногорска на районный вокальный конкурс «Две звезды».