Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.03.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Мар 6, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:53 – ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Как в районе реализуются народные инициативы, как администрация помогает бизнесу и доклады на другие темы заслушали общественники Сосногорского района.
06:27 – НА БЛАГО РАЙОНА
Восьмиклассник сосногорской школы №3 Ростислав Семёнов готовится подать заявку на участие в грантовом конкурсе республиканского Министерства сельского хозяйства. 
09:24 – ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА!
Близится Международный женский день – 8 Марта. Поздравлять прекрасную половину нашей страны будут песнями и стихами, цветами и подарками. В Сосногорске сегодня поздравили бабушек спортивным праздником. 
11:41 – ДВЕ ЗВЕЗДЫ
Дом культуры «Горизонт» приглашает жителей Сосногорска на районный вокальный конкурс «Две звезды».

От Вести Тимана Сосногорск

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