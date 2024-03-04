✳ Вести Тимана. Сосногорск | 04.03.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:20 – РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Глава района совершил рабочий визит в «нижние деревни». На встречах с жителями Винлы и Порожска он обсудил вопросы сотовой связи, содержания зимника и развитие сельского хозяйства.

02:42 – РАЗВИТИЕ МСП

Владимир Уйба рассказал о развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Коми.

03:55 – ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ

На прошлой неделе стартовал Всемирный фестиваль молодёжи. 20 тысяч участников из 188 стран мира собрались в Сочи на федеральной территории «Сириус»

04:33 – РОДОВОЙ ЗНАК

На минувшей неделе прошел фестиваль Родовой знак». Мероприятие стало уже традиционным, оно проводится больше 10 лет, его участники – школьники со своими родными, все они – представители коми народа.

07:33 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура Сосногорска напоминает жителям об одной из приоритетных задач государственной политики – противодействии коррупции. Коррупция простыми словами – это злоупотребление своим должностным положением, в целях получения выгоды для себя или третьих лиц.

09:59 – НОВОСТИ СПОРТА

Конец календарной зимы и начало весны отмечены победами сосногорских спортсменов на соревнованиях различного уровня.