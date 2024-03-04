✳ Вести Тимана. Сосногорск | 04.03.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Глава района совершил рабочий визит в «нижние деревни». На встречах с жителями Винлы и Порожска он обсудил вопросы сотовой связи, содержания зимника и развитие сельского хозяйства.
02:42 – РАЗВИТИЕ МСП
Владимир Уйба рассказал о развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Коми.
03:55 – ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ
На прошлой неделе стартовал Всемирный фестиваль молодёжи. 20 тысяч участников из 188 стран мира собрались в Сочи на федеральной территории «Сириус»
04:33 – РОДОВОЙ ЗНАК
На минувшей неделе прошел фестиваль Родовой знак». Мероприятие стало уже традиционным, оно проводится больше 10 лет, его участники – школьники со своими родными, все они – представители коми народа.
07:33 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Прокуратура Сосногорска напоминает жителям об одной из приоритетных задач государственной политики – противодействии коррупции. Коррупция простыми словами – это злоупотребление своим должностным положением, в целях получения выгоды для себя или третьих лиц.
09:59 – НОВОСТИ СПОРТА
Конец календарной зимы и начало весны отмечены победами сосногорских спортсменов на соревнованиях различного уровня.