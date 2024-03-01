Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.03.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Мар 1, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:24 – НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ УСТЬ-УХТА
В Сосногорском районе продолжается обсуждение проектов по «Народному бюджету», реализация которых предполагается в 2025 году. В четверг собрание состоялось в селе Усть-Ухта. 
03:33 – ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В районной администрации состоялось заседание рабочей группы по общественной территории, которая получит шанс на благоустройство в следующем году. 
05:37 – ОСТОРОЖНО! СХОД СНЕГА!
В Сосногорск пришла оттепель. В связи с потеплением возможен сход снега и льда с крыш зданий. 
07:30 – ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С начала года на территории Сосногорского района произошло пять пожаров. К слову за такой же период прошлого года их было 7. Основная причина возгораний – неполадки в электрооборудовании и неосторожное обращение с огнем.

От Вести Тимана Сосногорск

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