✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.03.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:24 – НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ УСТЬ-УХТА

В Сосногорском районе продолжается обсуждение проектов по «Народному бюджету», реализация которых предполагается в 2025 году. В четверг собрание состоялось в селе Усть-Ухта.

03:33 – ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В районной администрации состоялось заседание рабочей группы по общественной территории, которая получит шанс на благоустройство в следующем году.

05:37 – ОСТОРОЖНО! СХОД СНЕГА!

В Сосногорск пришла оттепель. В связи с потеплением возможен сход снега и льда с крыш зданий.

07:30 – ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала года на территории Сосногорского района произошло пять пожаров. К слову за такой же период прошлого года их было 7. Основная причина возгораний – неполадки в электрооборудовании и неосторожное обращение с огнем.