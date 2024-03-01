✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.03.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:24 – НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ УСТЬ-УХТА
В Сосногорском районе продолжается обсуждение проектов по «Народному бюджету», реализация которых предполагается в 2025 году. В четверг собрание состоялось в селе Усть-Ухта.
03:33 – ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В районной администрации состоялось заседание рабочей группы по общественной территории, которая получит шанс на благоустройство в следующем году.
05:37 – ОСТОРОЖНО! СХОД СНЕГА!
В Сосногорск пришла оттепель. В связи с потеплением возможен сход снега и льда с крыш зданий.
07:30 – ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С начала года на территории Сосногорского района произошло пять пожаров. К слову за такой же период прошлого года их было 7. Основная причина возгораний – неполадки в электрооборудовании и неосторожное обращение с огнем.