✳ Вести Тимана. Сосногорск | 28.02.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:24 – НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
В Сосногорском районе продолжается обсуждение проектов по «Народному бюджету», реализация которых предполагается в 2025 году. В начале этой недели на собрании рассмотрели предложения по направлениям благоустройство, дорожная деятельность и ряду других.
03:43 – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
В администрации муниципалитета были вынесены на голосование народные проекты по направлению «малое и среднее предпринимательство». После собрания сосногорские бизнесмены встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми Александром Рассохиным.
07:35 – ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
Сосногорская ЦРБ призывает жителей не игнорировать профилактические прививки, особенно у детей раннего возраста. Ведь вакцина – самый действенный способ защитить организм человека от опасных инфекций, не поддающихся лечению.
09:22 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Прокуратурой города Сосногорска на постоянной основе проводится работа по восстановлению нарушенных прав граждан. Защита прав инвалидов – одно из приоритетных направлений.