✳ Вести Тимана. Сосногорск | 28.02.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:24 – НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

В Сосногорском районе продолжается обсуждение проектов по «Народному бюджету», реализация которых предполагается в 2025 году. В начале этой недели на собрании рассмотрели предложения по направлениям благоустройство, дорожная деятельность и ряду других.

03:43 – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

В администрации муниципалитета были вынесены на голосование народные проекты по направлению «малое и среднее предпринимательство». После собрания сосногорские бизнесмены встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми Александром Рассохиным.

07:35 – ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

Сосногорская ЦРБ призывает жителей не игнорировать профилактические прививки, особенно у детей раннего возраста. Ведь вакцина – самый действенный способ защитить организм человека от опасных инфекций, не поддающихся лечению.

09:22 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратурой города Сосногорска на постоянной основе проводится работа по восстановлению нарушенных прав граждан. Защита прав инвалидов – одно из приоритетных направлений.