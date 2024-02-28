Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 28.02.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Фев 28, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:24 – НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
В Сосногорском районе продолжается обсуждение проектов по «Народному бюджету», реализация которых предполагается в 2025 году. В начале этой недели на собрании рассмотрели предложения по направлениям благоустройство, дорожная деятельность и ряду других.
03:43 – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
В администрации муниципалитета были вынесены на голосование народные проекты по направлению «малое и среднее предпринимательство». После собрания сосногорские бизнесмены встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми Александром Рассохиным. 
07:35 – ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
Сосногорская ЦРБ призывает жителей не игнорировать профилактические прививки, особенно у детей раннего возраста. Ведь вакцина – самый действенный способ защитить организм человека от опасных инфекций, не поддающихся лечению.
09:22 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Прокуратурой города Сосногорска на постоянной основе проводится работа по восстановлению нарушенных прав граждан. Защита прав инвалидов – одно из приоритетных направлений.

От Вести Тимана Сосногорск

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