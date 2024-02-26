Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.02.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Фев 26, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:19 – ТОРЖЕСТВЕННО ОБЕЩАЮ!
Кадетское братство Сосногорска пополнилось новобранцами. Торжественное обещание верно и самоотверженно служить своему Отечеству, добросовестно учиться и соблюдать все ценности, присущие российскому кадету дали 35 юношей и девушек. 
04:31 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Прокуратура города Сосногорска вновь информирует жителей об уголовной  и административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным распространением наркотиков
06:46 – В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
24 и 25 февраля в ледовом дворце «Звездный» снова разгорелись жаркие хоккейные баталии. На этот раз на лед вышли ветераны спорта. Они сразились за Кубок главы Сосногорского района. Андрей Калиничев продолжит.
10:55 – НОВОСТИ СПОРТА

От Вести Тимана Сосногорск

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