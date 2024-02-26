✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.02.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:19 – ТОРЖЕСТВЕННО ОБЕЩАЮ!

Кадетское братство Сосногорска пополнилось новобранцами. Торжественное обещание верно и самоотверженно служить своему Отечеству, добросовестно учиться и соблюдать все ценности, присущие российскому кадету дали 35 юношей и девушек.

04:31 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура города Сосногорска вновь информирует жителей об уголовной и административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным распространением наркотиков

06:46 – В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

24 и 25 февраля в ледовом дворце «Звездный» снова разгорелись жаркие хоккейные баталии. На этот раз на лед вышли ветераны спорта. Они сразились за Кубок главы Сосногорского района. Андрей Калиничев продолжит.

10:55 – НОВОСТИ СПОРТА