✳ Вести Тимана. Сосногорск | 23.02.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:50 – СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ

Сегодня вся Россия отмечает День защитника Отечества. Сегодня чествуют тех, кто с оружием в руках отстаивал независимость нашей Родины, кто рискуя жизнями служил своей стране и народу.-

02:21 – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В городском Доме культуры «Горизонт» состоялся концерт «Защитникам Родины – Слава!», посвящённый празднику, который ежегодно отмечается 23-го февраля – Дню защитника Отечества.

06:34 – СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

В сосногорской школе №1 состоялось открытие мемориальной доски выпускнику Михаилу Коваленко. Он был участником специальной военной операции, в июне 2023 года погиб при исполнении воинского долга.

08:57 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В сосногорском Центре соцзащиты состоялся День открытых дверей социально-реабилитационного отделения.

11:56 – КУБОК ГЛАВЫ

Вчера в Физкультурно-оздоровительном комплексе прошёл фестиваль единоборств, где мальчики и девочки от 8 до 11 лет поборолись за «Кубок Главы МР Сосногорск».

15:11 – ПРОКУРАТУРА НАПОМИНАЕТ!

Несмотря на активную профилактическую работу правоохранительных органов в сфере телефонного мошенничества, граждане Сосногорского района продолжают попадаться на уловки аферистов