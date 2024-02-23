Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 23.02.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Фев 23, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:50 – СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ
Сегодня вся Россия отмечает День защитника Отечества. Сегодня чествуют тех, кто с оружием в руках отстаивал независимость нашей Родины, кто рискуя жизнями служил своей стране и народу.-
02:21 – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В городском Доме культуры «Горизонт» состоялся концерт «Защитникам Родины – Слава!», посвящённый празднику, который ежегодно отмечается 23-го февраля – Дню защитника Отечества. 
06:34 – СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
В сосногорской школе №1 состоялось открытие мемориальной доски выпускнику Михаилу Коваленко. Он был участником специальной военной операции, в июне 2023 года погиб при исполнении воинского долга.
08:57 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В сосногорском Центре соцзащиты состоялся День открытых дверей социально-реабилитационного отделения. 
11:56 – КУБОК ГЛАВЫ
Вчера в Физкультурно-оздоровительном комплексе прошёл фестиваль единоборств, где мальчики и девочки от 8 до 11 лет поборолись за «Кубок Главы МР Сосногорск». 
15:11 – ПРОКУРАТУРА  НАПОМИНАЕТ!
Несмотря на активную профилактическую работу правоохранительных органов в сфере телефонного мошенничества, граждане Сосногорского района продолжают попадаться на уловки аферистов

От Вести Тимана Сосногорск

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