✳ Вести Тимана. Сосногорск | 21.02.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:54 – ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

Сегодня отмечается Международный День родного языка. Он был учреждён в 1999 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Главная цель – защита языкового и культурного многообразия.

01:25 – НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

В Сосногорском районе продолжается обсуждение проектов по «Народному бюджету», реализация которых предполагается в 2025 году.

03:38 – ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛЕНУМ

В Доме культуры «Горизонт» состоялся ежегодный пленум местной организации ветеранов Сосногорского района. На нём выступили сами ветераны и представители городских организаций и учреждений.

06:37 – УЧЕНИК ГОДА

В Доме детского творчества прошёл муниципальный этап республиканского конкурса «Ученик года-2024». Участие в нём приняли школьники Сосногорского района из 8-10 классов

09:09 – СТАРТ ЭСТАФЕТЫ

В сосногорской школе №4 прошла церемония открытия муниципальной эстафеты «Знамя Победы», посвящённой 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

11:35 – ВИВАТ, МАЛЬЧИШКИ!

Накануне дня Защитника Отечества в Детской школе искусств прошёл патриотический концерт «Виват, мальчишки!». Юные защитники, воспитанники школы выступили на сцене и продемонстрировали свои таланты и мастерство.

13:56 – НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ