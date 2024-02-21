✳ Вести Тимана. Сосногорск | 21.02.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:54 – ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
Сегодня отмечается Международный День родного языка. Он был учреждён в 1999 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Главная цель – защита языкового и культурного многообразия.
01:25 – НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
В Сосногорском районе продолжается обсуждение проектов по «Народному бюджету», реализация которых предполагается в 2025 году.
03:38 – ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛЕНУМ
В Доме культуры «Горизонт» состоялся ежегодный пленум местной организации ветеранов Сосногорского района. На нём выступили сами ветераны и представители городских организаций и учреждений.
06:37 – УЧЕНИК ГОДА
В Доме детского творчества прошёл муниципальный этап республиканского конкурса «Ученик года-2024». Участие в нём приняли школьники Сосногорского района из 8-10 классов
09:09 – СТАРТ ЭСТАФЕТЫ
В сосногорской школе №4 прошла церемония открытия муниципальной эстафеты «Знамя Победы», посвящённой 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
11:35 – ВИВАТ, МАЛЬЧИШКИ!
Накануне дня Защитника Отечества в Детской школе искусств прошёл патриотический концерт «Виват, мальчишки!». Юные защитники, воспитанники школы выступили на сцене и продемонстрировали свои таланты и мастерство.
13:56 – НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ