Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 21.02.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Фев 21, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:54 – ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
Сегодня отмечается Международный День родного языка. Он был учреждён в 1999 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Главная цель – защита языкового и культурного многообразия. 
01:25 – НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
В Сосногорском районе продолжается обсуждение проектов по «Народному бюджету», реализация которых предполагается в 2025 году. 
03:38 – ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛЕНУМ 
В Доме культуры «Горизонт» состоялся ежегодный пленум местной организации ветеранов Сосногорского района. На нём выступили сами ветераны и представители городских организаций и учреждений. 
06:37 – УЧЕНИК ГОДА
В Доме детского творчества прошёл муниципальный этап республиканского конкурса «Ученик года-2024». Участие в нём приняли школьники Сосногорского района из 8-10 классов
09:09 – СТАРТ ЭСТАФЕТЫ
В сосногорской школе №4 прошла церемония открытия муниципальной эстафеты «Знамя Победы», посвящённой 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
11:35 – ВИВАТ, МАЛЬЧИШКИ!
Накануне дня Защитника Отечества в Детской школе искусств прошёл патриотический концерт «Виват, мальчишки!». Юные защитники, воспитанники школы выступили на сцене и продемонстрировали свои таланты и мастерство. 
13:56 – НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

От Вести Тимана Сосногорск

Похожая запись

Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 19.02.2024

Фев 19, 2024 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 16.02.2024

Фев 16, 2024 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.02.2024

Фев 14, 2024 Вести Тимана Сосногорск

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

В Общественной палате Коми рассказали о важнейших республиканских стройках

Фев 21, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Проверяющие проинспектировали ремонтные работы в сыктывкарской школе №4 имени Гагарина

Фев 21, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Ухтинские волонтёры помогли погорельцам

Фев 21, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Владимир Уйба поздравил жителей республики с днём родного языка

Фев 21, 2024 Юрган 0 Comments