Новости читателей

В Сыктывкаре собственница нежилого помещения взыскала с управляющей компании ущерб от залива

ОтНовости Читателей

Мар 12, 2024

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании 103 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, причиненного заливом.

Должник – управляющая компания, которая не принимала меры для предотвращения поступления грунтовых вод на цокольный этаж многоквартирного дома, где размещается юридическое лицо. Взыскатель – собственница заливаемого нежилого помещения.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав установила срок для добровольного исполнения требований. Должник не стал выходить за его пределы, чем избавил себя от дополнительных расходов в виде взыскания исполнительского сбора.

Этим же решением суд определил для управляющей компании перечень работ с тем, чтобы впредь откачка воды была своевременной. Должник уже сообщил приставу, что в назначенный срок работы произведены.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Судебному приставу из Сыктывкара объявлена благодарность Президента РФ

Мар 7, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

В Коми база отдыха выплатила туристам ущерб от пожара

Мар 6, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

В Печоре пристав побудила должника расплатиться с детьми

Мар 5, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Сыктывкаре собственница нежилого помещения взыскала с управляющей компании ущерб от залива

Мар 12, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

Разбойное нападение и похищение человека пытались скрыть трио из Инты. Как они втерлись в доверие?

Мар 12, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

6 эпизодов мошенничества вменяют 18-летнему жителю Инты. Поможет ли ему теперь покаяние на камеру?

Мар 12, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Подростки решили угнать старые Жигули, но покататься им не дали сотрудники ДПС

Мар 12, 2024 Юрган 0 Comments