В Сыктывкаре собственница нежилого помещения взыскала с управляющей компании ущерб от залива

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании 103 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, причиненного заливом.

Должник – управляющая компания, которая не принимала меры для предотвращения поступления грунтовых вод на цокольный этаж многоквартирного дома, где размещается юридическое лицо. Взыскатель – собственница заливаемого нежилого помещения.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав установила срок для добровольного исполнения требований. Должник не стал выходить за его пределы, чем избавил себя от дополнительных расходов в виде взыскания исполнительского сбора.

Этим же решением суд определил для управляющей компании перечень работ с тем, чтобы впредь откачка воды была своевременной. Должник уже сообщил приставу, что в назначенный срок работы произведены.