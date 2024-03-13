Пристав из Печоры стал призером первых «Народных игр ГТО»

Судебный пристав по ОУПДС ОСП по г. Печоре, младший лейтенант внутренней службы Алексей Симонов известен в спортивных кругах как один из ста сильнейших кроссфит атлетов мира.

И вот новый успех. Наш коллега принял участие в первых «Народных играх ГТО» и занял второе место среди мужчин 35-39 лет в категории «Профессионалы» и третье среди мужчин 36-40 лет – в рывке гири, который был отдельной дисциплиной в серии «Иду на рекорд».

Физкультурное мероприятие, которое объединило всю страну, проводилось в онлайн-формате в целях популяризации и развития комплекса «Готов к труду и обороне». Участники в возрасте от 12 до 65 лет из разных регионов записывали видео с выполнением упражнений в выбранных категориях и отправляли в оргкомитет заявку со ссылкой на файлы.

Комплекс упражнений для «Профессионалов», конечно, самый сложный. За 4 минуты нужно максимальное количество раз повторить цикл из прыжков длину, приседаний на одной ноге с гантелей весом 25 кг на груди, жима сидя двух гирь весом 24 кг, строгих подтягиваний. После минутного перерыва еще 5 минут на греблю и рывок гантели в сед.

– К таким испытаниям за неделю не подготовиться, – говорит Алексей, и с этим трудно не согласиться. – Мне было интересно увидеть результаты своих регулярных трудов, оценить физическую форму, в которой нахожусь в 39 лет, и сравнить себя с соперниками такого же возраста.

В третьей декаде апреля в Сочи пройдут «Игры ГТО». Алексей Симонов из г. Печоры, как призер «Народных игр ГТО 2024», будет допущен к участию в соревнованиях без отбора.