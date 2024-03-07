Судебному приставу из Сыктывкара объявлена благодарность Президента РФ

Награду старшему лейтенанту внутренней службы Анне Давыдовой вручил в Москве министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу…» – за сухими формулировками наградного листа 14 лет государственной службы и масштабная общественная деятельность судебного пристава-исполнителя, старшего лейтенанта внутренней службы Анны Давыдовой.

Выпускница исторического факультета Сыктывкарского госуниверситета пришла в службу, когда в Сыктывкаре был один отдел судебных приставов. Сейчас в столице Коми четыре подразделения, место работы Анны Давыдовой – Отделение по взысканию административных штрафов по г. Сыктывкару.

Благодаря ее исполнительным действиям только за последние 4,5 года в бюджетную систему Российской Федерации перечислено больше 4 млн рублей.

– Просто перебирать бумажки я бы не смогла. Служба привлекает меня широкими коммуникациями и активностью, – говорит постоянная участница рейдовых мероприятий и дежурный пристав, регулярно отвечающая на вопросы сторон исполнительного производства.

Вне работы Анна Васильевна – донор и зоозащитник. Сейчас кипучая энергия волонтера направлена на помощь участникам СВО.

Недавно она освоила новое направление и начала плести маскировочные сети, участвовала в открытии пункта плетения в родном Корткеросском районе.

В процессе разработки более дорогостоящие изделия – плащи-невидимки, которые сделают бойцов невидимыми для тепловизоров противника.

А начиналось все с армейского сухого душа. Самостоятельно освоив технологию изготовления компактного средства гигиены, Давыдова привлекла к производству друзей, коллег и другие слои сочувствующих. На передовую отправлены уже десятки тысяч комплектов.

Один из гуманитарных грузов из Коми в новые регионы Анна Давыдова сопровождала сама. Скоро отпуск – и волонтер снова собирается в дорогу.

Первый помощник во всех начинаниях – муж. Иван тоже сотрудник службы судебных приставов.

Носит погоны и сын: Максим – курсант колледжа МЧС.

Дочь Александра – первоклассница. У нее своя роль в волонтерском семейном подряде. Кому-то ведь надо подписывать посылки!