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В Коми база отдыха выплатила туристам ущерб от пожара

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Мар 6, 2024

В Отделении судебных приставов по Сыктывдинскому району окончены исполнительные производства о взыскании в пользу ухтинской семьи ущерба от пожара, случившегося в гостевом доме на базе отдыха.

Экспертиза установила, что причиной возгорания, которое уничтожило постройку и личные вещи отдыхающих, стало нарушение правил пожарной безопасности собственником объекта. Так как последний не возместил ущерб ухтинцам добровольно, суд дополнительно взыскал с ответчика штраф в размере половины суммы, присужденной в пользу потребителей. Таким образом размер выплаты увеличился до 489 тыс. рублей.

Возбудив исполнительные производства, судебный пристав запретила регистрационные действия с автомобилем, принадлежащим должнику, обратила взыскание на счет в банке.

Так как долг взыскателям был перечислен за пределами срока, установленного для добровольного исполнения, расходы должника увеличились еще на 34 тыс. рублей исполнительского сбора.

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