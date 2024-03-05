В Печоре пристав побудила должника расплатиться с детьми

У печорца две дочери от первого брака и два исполнительных производства о взыскании алиментов.

Пауза в перечислении денежного содержания детям привела к образованию за-долженности порядка 200 тыс. рублей и, как следствие, принудительному исполнению.

В числе первоочередных мер судебный пристав ОСП по Печоре наложила запрет на регистрационные действия с недвижимостью и автомобилем Geely Emgrand.

Следующий шаг – составление акта описи и ареста движимого имущества. Требование пристава предоставить иномарку для совершения исполнительных действий побудило должника немедленно выплатить долг взыскателю и перечислить в бюджет исполнительский сбор.

Запреты и ограничения отменены. Пристав контролирует перечисление текущих алиментов.