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В библиотеку – с цветами

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Мар 4, 2024

В первый день весны после работы сотрудники УФССП России по Республики Коми, переодевшись в штатское, отправились в Национальную библиотеку Рес-публики Коми на командную интеллектуальную игру.

Квиз «Защитники Отечества и прекрасные дамы» был подготовлен специально для любознательных приставов. Чтобы ответить на непростые вопросы викторины, требовались широкий кругозор и сообразительность.

У Управления и учреждения культуры сложись добрые плодотворные отношения, поэтому идея поздравить женский коллектив библиотеки с наступающим 8 Марта родилась сама собой.

Врио руководителя Управления Максим Орлов с теплыми пожеланиями вручил большой букет роз ведущей квиза.

Приставы надеются, что цветы создадут праздничную весеннюю атмосферу в светлых высоких залах Ленинки.

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