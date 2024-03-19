В Печоре возмещен ущерб от мошенничества с материнским капиталом

В Отделении судебных приставов по г. Печоре окончены исполнительные производства о взыскании 100 тыс. рублей штрафа и 350 тыс. рублей ущерба, причиненного преступлением, а именно обналичиванием материнского капитала мошенническим путем.

Получив от государства 450 тыс. рублей по договору, в который были внесены заведомо ложные сведения, жительница Печорского района купила однокомнатную квартиру за 100 тыс. рублей, 70 тыс. перечислила соучастнице преступления – сотруднице кредитного кооператива, остальные деньги использовала по своему усмотрению.

Для исполнения решения суда судебный пристав вынесла запрет на регистрационные действия с недвижимостью и обратила взыскание на счета.

Благодаря мерам принудительного исполнения задолженность в размере 450 тыс. рублей погашена.

Исполнительский сбор – более 30 тыс. рублей – взыскивается в рамках отдельных исполнительных производств.