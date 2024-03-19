Новости читателей

В Печоре возмещен ущерб от мошенничества с материнским капиталом

ОтНовости Читателей

Мар 19, 2024

В Отделении судебных приставов по г. Печоре окончены исполнительные производства о взыскании 100 тыс. рублей штрафа и 350 тыс. рублей ущерба, причиненного преступлением, а именно обналичиванием материнского капитала мошенническим путем.

Получив от государства 450 тыс. рублей по договору, в который были внесены заведомо ложные сведения, жительница Печорского района купила однокомнатную квартиру за 100 тыс. рублей, 70 тыс. перечислила соучастнице преступления – сотруднице кредитного кооператива, остальные деньги использовала по своему усмотрению.

Для исполнения решения суда судебный пристав вынесла запрет на регистрационные действия с недвижимостью и обратила взыскание на счета.

Благодаря мерам принудительного исполнения задолженность в размере 450 тыс. рублей погашена.

Исполнительский сбор – более 30 тыс. рублей – взыскивается в рамках отдельных исполнительных производств.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Пристав в Сыктывкаре взыскал с владельца автобуса ущерб от ДТП

Мар 18, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

О коррупции – по телефону доверия УФССП России по Республике Коми

Мар 14, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Пристав из Печоры стал призером первых «Народных игр ГТО»

Мар 13, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Печоре возмещен ущерб от мошенничества с материнским капиталом

Мар 19, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

Ми танi олам. Елена Афанасьева. 19.03.2024

Мар 19, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Большие сроки схлопотали за хищение наркотика два работника столичной автомойки

Мар 19, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Охоту на злостных неплательщиков организовали столичные автоинспекторы и судебные приставы

Мар 19, 2024 Юрган 0 Comments