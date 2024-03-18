Пристав в Сыктывкаре взыскал с владельца автобуса ущерб от ДТП

Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, и в результате ДТП пострадал легковой автомобиль. Страховой выплаты по договору ОСАГО для восстановления легковушки не хватило, поэтому ее владелец обратился в суд за взысканием материального ущерба.

Владельцем автобуса – источника повышенной опасности – является индивидуальный предприниматель. На него и была возложена судом обязанность выплатить потерпевшему разницу между фактической стоимостью ремонта автомобиля и размером страховой выплаты.

Возбудив исполнительное производство о взыскании 285 тыс. рублей, судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 в обеспечительных целях вынес запрет на регистрационные действия с автопарком индивидуального предпринимателя, и, так как долг не был погашен в добровольный срок, обратил взыскание на его счета.

Списанные со счетов средства направлены взыскателю.

За просрочку должнику предстоит выплатить в федеральный бюджет исполнительский сбор – более 19 тыс. рублей.