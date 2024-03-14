О коррупции – по телефону доверия УФССП России по Республике Коми

В УФССП России по Республике Коми круглосуточно принимает звонки телефон доверия 8 (8212) 22-96-44.

Обращаем внимание, что по этому номеру Управление принимает только сообщения, касающиеся коррупционных проявлений: взяточничества, превышения должностных полномочий или злоупотребления полномочиями.

Жалобы, заявления, ходатайства, связанные с ходом исполнительного производства, следует направлять по иным официальным каналам связи — в личном кабинете на портале Госуслуг, через «Интернет-приемную» https://r11.fssp.gov.ru/hall/ir или по почте.

Помните, что коррупционные деяния уголовно наказуемы и ответственность возлагается на обе стороны.