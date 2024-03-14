Новости читателей

О коррупции – по телефону доверия УФССП России по Республике Коми

ОтНовости Читателей

Мар 14, 2024

В УФССП России по Республике Коми круглосуточно принимает звонки телефон доверия 8 (8212) 22-96-44.

Обращаем внимание, что по этому номеру Управление принимает только сообщения, касающиеся коррупционных проявлений: взяточничества, превышения должностных полномочий или злоупотребления полномочиями.

Жалобы, заявления, ходатайства, связанные с ходом исполнительного производства, следует направлять по иным официальным каналам связи — в личном кабинете на портале Госуслуг, через «Интернет-приемную» https://r11.fssp.gov.ru/hall/ir или по почте.

Помните, что коррупционные деяния уголовно наказуемы и ответственность возлагается на обе стороны.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Пристав из Печоры стал призером первых «Народных игр ГТО»

Мар 13, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

В Сыктывкаре собственница нежилого помещения взыскала с управляющей компании ущерб от залива

Мар 12, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Судебному приставу из Сыктывкара объявлена благодарность Президента РФ

Мар 7, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

О коррупции – по телефону доверия УФССП России по Республике Коми

Мар 14, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

КРиК. Криминал и комментарии. 13.03.2024

Мар 14, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Ми танi олам. Семён Горчаков. 14.03.2024

Мар 14, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Громкое дело сотрудников СГУ дошло до финала в Сыктывкарском суде. Куда шли стипендии лжестудентов?

Мар 14, 2024 Юрган 0 Comments