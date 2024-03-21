Дорожникам в Коми гололед обошелся в 889 тысяч

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

По мнению должностных лиц организации, обслуживающей участок автодороги в Прилузском районе, водитель сам виноват: не учел погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость, не держал дистанцию, не справился с управлением.

Инспекторы ГИБДД считают иначе. Утром того дня они зафиксировали гололед и передали информацию о состоянии дорожного полотна диспетчеру обслуживающей организации. К моменту ДТП противогололедные меры не были приняты, и это снимает ответственность с водителя.

Суд так же счел обвинения в адрес водителя голословными и взыскал с до-рожников 889 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба и ряда сопутствующих расходов.

Исполнительное производство было возбуждено по юридическому адресу организации-должника – в Сысольском районе.

Получив постановление пристава, на следующий же день дорожники пере-числили на депозит службы всю сумму.

Деньги направлены взыскателю. Исполнительное производство окончено.

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