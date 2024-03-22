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Сыктывкарец расплатился за хранение автомобиля на спецстоянке

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Мар 22, 2024

В Отделении судебных приставов по Эжвинскому району  г. Сыктывкара окончено исполнительное производство о взыскании расходов, связанных с перемещением и хранением задержанного транспортного средства на специализированной стоянке.

ВАЗ 2115 был помещен автоинспекцией на спецстоянку после того, как его владелец стал виновником пьяного ДТП. Лишенный прав на полтора года свой помятый автомобиль не забрал, услуги не оплатил, поэтому оператор спецстоянки вышел в суд.

Возбудив исполнительное производство о взыскании 233 тыс. рублей, судебный пристав обратила взыскание на счета должника в банках, половину его заработной платы и наложила запрет на регистрационные действия с автомобилем. Благодаря мерам принудительного исполнения взыскателю перечислена вся сумма.

Пока велось исполнительное производство, ВАЗ был признан в судебном порядке безхозяйным и утилизирован.

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