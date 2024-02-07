Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 07.02.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Фев 7, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:56 – УЧИТЕЛЬ ГОДА
В Сосногорске продолжается муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2024». 
03:15 – ВНИМАНИЮ ХОЗЯЕВ СОБАК!
С 1 января в Коми вступило в силу постановление о дополнительных требованиях к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. Речь идёт о собаках. Теперь питомцев необходимо маркировать и регистрировать в государственном ветцентре. 
05:55 – ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
В Сосногорском Центре социальной защиты населения идёт очередной набор в школу приёмных родителей. Курсы обязательны для тех, кто хочет стать усыновителем и принять в свою семью ещё одного человека. 
08:34 – СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА
В Сосногорском районе активно внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Реализуется она в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 
11:03 – ЛЫЖНЯ РОССИИ
Уже в эту субботу Сосногорск вновь присоединится к открытой массовой гонке «Лыжня России». В прошлом году участие в забеге приняли более 800 жителей района разных возрастов. Это представители предприятий, организаций и учреждений, спортсмены и просто любители активного отдыха.

От Вести Тимана Сосногорск

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