✳ Вести Тимана. Сосногорск | 07.02.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:56 – УЧИТЕЛЬ ГОДА

В Сосногорске продолжается муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2024».

03:15 – ВНИМАНИЮ ХОЗЯЕВ СОБАК!

С 1 января в Коми вступило в силу постановление о дополнительных требованиях к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. Речь идёт о собаках. Теперь питомцев необходимо маркировать и регистрировать в государственном ветцентре.

05:55 – ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

В Сосногорском Центре социальной защиты населения идёт очередной набор в школу приёмных родителей. Курсы обязательны для тех, кто хочет стать усыновителем и принять в свою семью ещё одного человека.

08:34 – СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

В Сосногорском районе активно внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Реализуется она в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

11:03 – ЛЫЖНЯ РОССИИ

Уже в эту субботу Сосногорск вновь присоединится к открытой массовой гонке «Лыжня России». В прошлом году участие в забеге приняли более 800 жителей района разных возрастов. Это представители предприятий, организаций и учреждений, спортсмены и просто любители активного отдыха.