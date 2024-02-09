Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 09.02.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Фев 9, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:58 – В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Глава сообщил, что Республика Коми вошла в число лидеров по урожайности сельскохозяйственных культур. 
02:31 – УЧИТЕЛЬ ГОДА
Вчера прошли заключительные испытания конкурса «Учитель года». Педагоги продемонстрировали своё профессиональное мастерство на мастер-классе и пообщались с членами жюри за круглым столом. 
05:04 – ВАКЦИНА В НАЛИЧИИ
Сосногорская ЦРБ приглашает всех желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции отечественной вакциной «СПУТНИК ЛАЙТ».
05:51 – ПОЖАРЫ НА АВТОТРАНСПОРТЕ
В начале года в Республике резко увеличилось число пожаров на автотранспорте. По данным отдела надзорной деятельности и профилактической работы за 2023 год, большинство таких возгораний связано с неисправностью узлов и механизмов. 
08:19 – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
В школе №5 провели спортивно-творческое профилактическое мероприятие по пожарной безопасности. 
10:41 – ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Сосногорск занял 2 место в рейтинге ГТО по республике Коми, уступив 1 место Ухте. 
11:11 – «КУБОК ТИМАНА»
В спорткомплексе «Метеор» прошло открытие соревнований по боксу – республиканского турнира «Кубок Тимана», а также Первенства Коми.

От Вести Тимана Сосногорск

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