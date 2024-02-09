✳ Вести Тимана. Сосногорск | 09.02.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:58 – В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

Глава сообщил, что Республика Коми вошла в число лидеров по урожайности сельскохозяйственных культур.

02:31 – УЧИТЕЛЬ ГОДА

Вчера прошли заключительные испытания конкурса «Учитель года». Педагоги продемонстрировали своё профессиональное мастерство на мастер-классе и пообщались с членами жюри за круглым столом.

05:04 – ВАКЦИНА В НАЛИЧИИ

Сосногорская ЦРБ приглашает всех желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции отечественной вакциной «СПУТНИК ЛАЙТ».

05:51 – ПОЖАРЫ НА АВТОТРАНСПОРТЕ

В начале года в Республике резко увеличилось число пожаров на автотранспорте. По данным отдела надзорной деятельности и профилактической работы за 2023 год, большинство таких возгораний связано с неисправностью узлов и механизмов.

08:19 – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

В школе №5 провели спортивно-творческое профилактическое мероприятие по пожарной безопасности.

10:41 – ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Сосногорск занял 2 место в рейтинге ГТО по республике Коми, уступив 1 место Ухте.

11:11 – «КУБОК ТИМАНА»

В спорткомплексе «Метеор» прошло открытие соревнований по боксу – республиканского турнира «Кубок Тимана», а также Первенства Коми.