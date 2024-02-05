Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.02.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Фев 5, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:52 – ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ
Сегодня в Сосногорске стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2024». Участие в нём принимают педагоги из Сосногорска и Нижнего Одеса.
03:46 – ЮНЫЙ АТАМАНЕЦ
В минувшую субботу на территории Кадетской школы снова развернулись жаркие баталии. Юные сосногорцы и ухтинцы боролись за почетное звание «Юный атаманец». 
10:55 – ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В прошлом году Дом детского творчества заметно преобразился. Оценить новые возможности ДДТ приехал заместитель министра образования и науки Республики Коми.
12:57 – ЗАКОН О ЗАНЯТОСТИ
В этом году начал действовать новый Закон о занятости. Нововведения будут постепенными и некоторые действуют с начала этого года. 
15:32 – ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
В Сосногорске прошёл семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в кампании по выборам президента России 15–17 марта. Обучение собрало порядка ста человек.
19:20 – ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ПАХТУШКИНА
1 февраля исполнилось бы 85 лет Станиславу Пахтушкину – поэту и композитору, заслуженному работнику культуры Республики Коми и России, почетному жителю Сосногорска. Памятный вечер, посвящённый 85-летию со дня рождения поэта прошёл на минувшей неделе в ГДК «Горизонт».

От Вести Тимана Сосногорск

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