✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.02.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:52 – ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ

Сегодня в Сосногорске стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2024». Участие в нём принимают педагоги из Сосногорска и Нижнего Одеса.

03:46 – ЮНЫЙ АТАМАНЕЦ

В минувшую субботу на территории Кадетской школы снова развернулись жаркие баталии. Юные сосногорцы и ухтинцы боролись за почетное звание «Юный атаманец».

10:55 – ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В прошлом году Дом детского творчества заметно преобразился. Оценить новые возможности ДДТ приехал заместитель министра образования и науки Республики Коми.

12:57 – ЗАКОН О ЗАНЯТОСТИ

В этом году начал действовать новый Закон о занятости. Нововведения будут постепенными и некоторые действуют с начала этого года.

15:32 – ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

В Сосногорске прошёл семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в кампании по выборам президента России 15–17 марта. Обучение собрало порядка ста человек.

19:20 – ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ПАХТУШКИНА

1 февраля исполнилось бы 85 лет Станиславу Пахтушкину – поэту и композитору, заслуженному работнику культуры Республики Коми и России, почетному жителю Сосногорска. Памятный вечер, посвящённый 85-летию со дня рождения поэта прошёл на минувшей неделе в ГДК «Горизонт».