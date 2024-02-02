✳ Вести Тимана. Сосногорск | 02.02.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:57 – В ДОРОГУ!

Очередной гуманитарный конвой ушёл из Сосногорска в зону проведения специальной военной операции.

03:09 – ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

В сосногорской общественной приёмной Главы Коми прошла прямая линия с Главой района Ильдаром Махмутовым. На вопросы жителей отвечали также начальники Управлений жилищно-коммунального хозяйства и образования.

05:36 – «МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ ТАКОВА…»

Дошкольники со всего Сосногорского района выступили на конкурсе чтецов, который прошёл в детском саду №14. В этом году мероприятие было приурочено ко дню рождения русского баснописца Ивана Крылова.

08:27 – КАЗАНСКИЕ УЗОРЫ

Ученица Детской школы искусств Нелли Букалова выступила на международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Казанские узоры».

10:46 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

На территории Сосногорского района наблюдается снижение числа преступлений, совершённых несовершеннолетними. Однако идёт рост преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, т.е. тех, в которых дети являются жертвами.