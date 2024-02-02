Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 02.02.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Фев 2, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:57 – В ДОРОГУ!
Очередной гуманитарный конвой ушёл из Сосногорска в зону проведения специальной военной операции. 
03:09 – ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
В сосногорской общественной приёмной Главы Коми прошла прямая линия с Главой района Ильдаром Махмутовым. На вопросы жителей отвечали также начальники Управлений жилищно-коммунального хозяйства и образования.
05:36 – «МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ ТАКОВА…»
Дошкольники со всего Сосногорского района выступили на конкурсе чтецов, который прошёл в детском саду №14. В этом году мероприятие было приурочено ко дню рождения русского баснописца Ивана Крылова. 
08:27 – КАЗАНСКИЕ УЗОРЫ
Ученица Детской школы искусств Нелли Букалова выступила на международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Казанские узоры». 
10:46 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
На территории Сосногорского района наблюдается снижение числа преступлений, совершённых несовершеннолетними. Однако идёт рост преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, т.е. тех, в которых дети являются жертвами.

От Вести Тимана Сосногорск

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