Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.01.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Янв 26, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:55 – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Вчера отмечался День российского студента, который в простонародье называют Татьянин день. Официально он был утвержден нашим президентом 25 января 2005.  Студенты Сосногорского технологического техникума также не остались в этот день без внимания.
04:05 – КАРЬЕРА ПЕРВЫХ
Накануне Дня российского студенчества в ДК «Горизонт» прошла Всероссийская акция «Карьера Первых». Ученики и будущие выпускники школ г.Сосногорска встретились со студентами Сосногорского технологического техникума.  
06:59 – ДОЛОЙ СУГРОБЫ!
Каждую зиму в Управление ЖКХ поступают жалобы от сосногорцев на сугробы во дворах. Они мешают и пешеходам и водителям. Однако не все работы по уборке снега входят в обязанности управляющих компаний.
09:14 – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
Выборы президента Российской Федерации  пройдут с 15 по 17 марта этого года. В общественной приёмной Главы Республики прошла прямая линия, посвященная этой теме. 
12:57 – НЕ ДОЕХАЛИ!
На прошлой неделе сотрудники ГИБДД Сосногорска помешали путешествию двух подростков. Юные автолюбители решили самостоятельно совершить поездку из Усинска в Москву. Водителю – 15, пассажиру – владельцу авто – 17. До столицы они не доехали.

От Вести Тимана Сосногорск

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