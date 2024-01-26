✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.01.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:55 – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Вчера отмечался День российского студента, который в простонародье называют Татьянин день. Официально он был утвержден нашим президентом 25 января 2005. Студенты Сосногорского технологического техникума также не остались в этот день без внимания.

04:05 – КАРЬЕРА ПЕРВЫХ

Накануне Дня российского студенчества в ДК «Горизонт» прошла Всероссийская акция «Карьера Первых». Ученики и будущие выпускники школ г.Сосногорска встретились со студентами Сосногорского технологического техникума.

06:59 – ДОЛОЙ СУГРОБЫ!

Каждую зиму в Управление ЖКХ поступают жалобы от сосногорцев на сугробы во дворах. Они мешают и пешеходам и водителям. Однако не все работы по уборке снега входят в обязанности управляющих компаний.

09:14 – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта этого года. В общественной приёмной Главы Республики прошла прямая линия, посвященная этой теме.

12:57 – НЕ ДОЕХАЛИ!

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД Сосногорска помешали путешествию двух подростков. Юные автолюбители решили самостоятельно совершить поездку из Усинска в Москву. Водителю – 15, пассажиру – владельцу авто – 17. До столицы они не доехали.