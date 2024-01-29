Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.01.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Янв 29, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:52 – ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
В конце января по всей стране проходят мероприятия, посвящённые дню полного снятия Ленинградской блокады. В этом году исполняется 80 лет с этого важнейшего события Великой Отечественной войны. Вспоминали жертв блокады и в Сосногорске. 
03:44 – ЮНАРМЕЙСКОЕ БРАТСТВО
В памятную дату 80-летия полного снятия блокады города Ленинграда ученики второй школы торжественно пополнили ряды «Юнармии». 13 ребят Сосногорской школы №2 дали клятву гордо и с достоинством нести звание юнармейца. 
08:33 – КАДЕТЫ ПРИГЛАШАЮТ
В Сосногорске много красивых традиций. Одна из них — проводить в конце января бал старшеклассников и выпускников, посвященный Татьяниному дню. В этом году юноши и девушки закружились в танце в седьмой раз.  
12:53 – ЗОЛОТАЯ ШАЙБА
На прошедших выходных завершился Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди юношей 2013-14 г.р., который прошёл на ледовой арене «Звёздного» В турнире приняли участие команды из Сосногорска, Ухты, Печоры и Сыктывкара.

От Вести Тимана Сосногорск

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