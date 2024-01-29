✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.01.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:52 – ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

В конце января по всей стране проходят мероприятия, посвящённые дню полного снятия Ленинградской блокады. В этом году исполняется 80 лет с этого важнейшего события Великой Отечественной войны. Вспоминали жертв блокады и в Сосногорске.

03:44 – ЮНАРМЕЙСКОЕ БРАТСТВО

В памятную дату 80-летия полного снятия блокады города Ленинграда ученики второй школы торжественно пополнили ряды «Юнармии». 13 ребят Сосногорской школы №2 дали клятву гордо и с достоинством нести звание юнармейца.

08:33 – КАДЕТЫ ПРИГЛАШАЮТ

В Сосногорске много красивых традиций. Одна из них — проводить в конце января бал старшеклассников и выпускников, посвященный Татьяниному дню. В этом году юноши и девушки закружились в танце в седьмой раз.

12:53 – ЗОЛОТАЯ ШАЙБА

На прошедших выходных завершился Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди юношей 2013-14 г.р., который прошёл на ледовой арене «Звёздного» В турнире приняли участие команды из Сосногорска, Ухты, Печоры и Сыктывкара.