Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.01.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Янв 22, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:21 – МАЛЫЕ ГОРОДА
В Сосногорске идёт голосование за объекты, один из которых примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, категория «Малые города».
02:00 – ПОЛЕЗНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В школе №4 прошёл конкурс среди учеников, входящих в первичное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Конкурс был посвящён всемирному Дню детских изобретений. 
04:55 – ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК
Ученик 10 класса Сосногорской 5 школы Павел Лебедев спас утопающего на реке Вятка. За свой геройский поступок он был награжден благодарственным письмом Губернатора Кировской области 
06:28 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА
Вчера отмечался Всемирный день снега — международный праздник, день зимних видов спорта. В Сосногорске этой дате посвятили смешанную эстафету по лыжным гонкам. 
07:53 – СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Минувшая неделя была богата на спортивные победы. Об этом – короткой строкой

От Вести Тимана Сосногорск

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