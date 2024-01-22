✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.01.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:21 – МАЛЫЕ ГОРОДА

В Сосногорске идёт голосование за объекты, один из которых примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, категория «Малые города».

02:00 – ПОЛЕЗНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В школе №4 прошёл конкурс среди учеников, входящих в первичное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Конкурс был посвящён всемирному Дню детских изобретений.

04:55 – ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК

Ученик 10 класса Сосногорской 5 школы Павел Лебедев спас утопающего на реке Вятка. За свой геройский поступок он был награжден благодарственным письмом Губернатора Кировской области

06:28 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА

Вчера отмечался Всемирный день снега — международный праздник, день зимних видов спорта. В Сосногорске этой дате посвятили смешанную эстафету по лыжным гонкам.

07:53 – СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

Минувшая неделя была богата на спортивные победы. Об этом – короткой строкой