✳ Вести Тимана. Сосногорск | 19.01.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:19 – ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА

На этой неделе началось формирование состава Общественной палаты Сосногорского района. Совершеннолетние граждане Российской Федерации, желающие быть включенными в него, направляют заявление, а также анкету кандидата по форме.

00:48 – ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Управление ЖКХ сообщает о выходе Постановления Правительства региона «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми на 2024 год».

01:29 – ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ

В Коми стартовал прием заявок для участия в федеральной программе «Земский учитель». Изначально она была запущена на срок с 2020 по 24 год, однако недавно президент продлил её на 6 лет. Основная цель – привлечь специалистов в школы малых поселений и городов с населением менее 50 тысяч человек.

08:24 – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПОРТ

В сосногорских школах действуют секции по шашкам и шахматам. Педагоги стараются приобщать детей к интеллектуальному спорту с юного возраста. Выучить правила нетрудно, стать хорошим игроком – сложнее, но ребята стремятся к этому.

11:49 – СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

В сосногорском Центре социальной защиты населения предоставляют услугу по заключению социального контракта. Напомним, это соглашение между гражданином и Центром соцзащиты, по которому учреждение обязуется предоставить гражданину государственное пособие на основании социального контракта, а гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.