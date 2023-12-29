Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.12.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Дек 29, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:25 – ЗИМНЯЯ СКАЗКА
В Доме детского творчества подвели итоги конкурса на лучшую новогоднюю игрушку.
01:48 – ПРАЗДНИЧНОЕ УБРАНСТВО
Сегодня в администрации Сосногорского района наградили победителей и призеров конкурса на лучшее новогоднее оформление.
04:55 – ГОРДОСТЬ РАЙОНА
В Доме культуры «Горизонт» прошло торжественное закрытие «Года молодежи». В рамках мероприятия чествовали юных сосногорцев, за год достигших высоких результатов в спорте, образовании и творчестве. 
09:43 – УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Впервые у сосногорских ребят появилась уникальная возможность посетить Международную выставку-форум «Россия» в Москве на ВДНХ. 
11:50 – НОВОГОДНИЙ ТУРНИР
В клубе единоборств «Гладиатор» прошёл Новогодний турнир по дзюдо. В нём участвовали спортсмены 2013-14 и 2015-16 годов рождения из Сосногорска и Княжпогостского района.

От Вести Тимана Сосногорск

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