Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.12.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Дек 27, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:50 – ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Общественный совет Сосногорского района уходящий год провел плодотворно. На каждом заседании рассматривались важные для муниципалитета вопросы, многие из них вызывали бурные обсуждения. Не исключением стало и последнее в этом году собрание. 
03:50 – ПОМОЩЬ НАШИМ
Очередной гуманитарный конвой готовится к отправке из Сосногорска в зону специальной военной операции. 
06:37 – ГЕРОИ СПОРТА
В спорткомплексе «Метеор» состоялось вручение муниципальной целевой стипендии «Успех». Это ежегодное поощрение для спортсменов и тренерского состава. 
08:58 – МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Ранее в нашей программе мы рассказывали о мерах социальной поддержки в сфере здравоохранения, в части компенсации проезда к месту лечения и на реабилитацию. Сегодня – продолжение темы.

От Вести Тимана Сосногорск

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