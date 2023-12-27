✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.12.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:50 – ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Общественный совет Сосногорского района уходящий год провел плодотворно. На каждом заседании рассматривались важные для муниципалитета вопросы, многие из них вызывали бурные обсуждения. Не исключением стало и последнее в этом году собрание.

03:50 – ПОМОЩЬ НАШИМ

Очередной гуманитарный конвой готовится к отправке из Сосногорска в зону специальной военной операции.

06:37 – ГЕРОИ СПОРТА

В спорткомплексе «Метеор» состоялось вручение муниципальной целевой стипендии «Успех». Это ежегодное поощрение для спортсменов и тренерского состава.

08:58 – МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Ранее в нашей программе мы рассказывали о мерах социальной поддержки в сфере здравоохранения, в части компенсации проезда к месту лечения и на реабилитацию. Сегодня – продолжение темы.