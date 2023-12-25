Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 25.12.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Дек 25, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:21 – В ГОСТЯХ У ЁЛОЧКИ
В муниципалитете стартовали новогодние утренники. По традиции поздравления юные жители города принимают в стенах городского дома культуры «Горизонт». 
01:34 – ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ
В канун Нового Года Глава района, депутаты, а также общественники участвуют в благотворительной акции «Елка желаний». 
03:28 – ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Управление ЖКХ сообщает о завершении работ по пробивке и проминке участка зимней автомобильной дороги Аким – Порожск – Винла. Однако  погодные условия внесли свои коррективы.
04:22 – ОБЩИМИ СИЛАМИ
В Сосногорском районе определились проекты, которые реализуют в следующем году с помощью инициативного бюджетирования. Это федеральная практика, когда средства регионального и местного бюджетов распределяются на проекты, предложенные жителями.
08:27 – РАБОТА НАД КНИГОЙ
На минувшей неделе состоялось заседание рабочей группы по созданию книги о Сосногорском районе. 
10:38 – БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
Зимние каникулы прекрасное и беззаботное время, однако не стоит забывать о безопасности. Отделение ГИБДД по городу Сосногорску решили напомнить жителям района о важности соблюдения правил дорожного движения и до середины текущей недели проводят профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
12:07 – НОВОГОДНИЙ ТУРНИР
В Ледовом дворце «Звездный» завершился ежегодный хоккейный турнир «Кубок Деда Мороза» среди детей 7-8 лет.

От Вести Тимана Сосногорск

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