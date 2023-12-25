✳ Вести Тимана. Сосногорск | 25.12.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:21 – В ГОСТЯХ У ЁЛОЧКИ

В муниципалитете стартовали новогодние утренники. По традиции поздравления юные жители города принимают в стенах городского дома культуры «Горизонт».

01:34 – ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ

В канун Нового Года Глава района, депутаты, а также общественники участвуют в благотворительной акции «Елка желаний».

03:28 – ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Управление ЖКХ сообщает о завершении работ по пробивке и проминке участка зимней автомобильной дороги Аким – Порожск – Винла. Однако погодные условия внесли свои коррективы.

04:22 – ОБЩИМИ СИЛАМИ

В Сосногорском районе определились проекты, которые реализуют в следующем году с помощью инициативного бюджетирования. Это федеральная практика, когда средства регионального и местного бюджетов распределяются на проекты, предложенные жителями.

08:27 – РАБОТА НАД КНИГОЙ

На минувшей неделе состоялось заседание рабочей группы по созданию книги о Сосногорском районе.

10:38 – БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

Зимние каникулы прекрасное и беззаботное время, однако не стоит забывать о безопасности. Отделение ГИБДД по городу Сосногорску решили напомнить жителям района о важности соблюдения правил дорожного движения и до середины текущей недели проводят профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»

12:07 – НОВОГОДНИЙ ТУРНИР

В Ледовом дворце «Звездный» завершился ежегодный хоккейный турнир «Кубок Деда Мороза» среди детей 7-8 лет.