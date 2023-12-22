Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.12.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Дек 22, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:56 – ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В Сосногорске состоялась отчетно-выборная конференция коми народа. Ее участники подвели итоги работы местного представительства МОД «Коми войтыр» и обозначили планы на будущее.
04:46 – БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В администрации Сосногорского района состоялось заседание рабочей группы, на котором рассмотрели проекты, задача которых — продолжить благоустройство города. 
08:46 – КОЛЛЕКЦИЯ НАГРАД
В сентябре в Доме детского творчества стартовал новый сезон. И уже к Новому году танцевальные и вокальные коллективы собрали коллекцию наград на республиканских, всероссийских и международных конкурсах. 
12:00 – ПРАЗДНИК НА НОСУ
На площади возле Дома детского творчества появилась новогодняя ель, а также снежные фигуры – символы уходящего и наступающего годов. 
13:27 – БЕЗОПАСНЫЙ ПРАЗДНИК
Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы ежегодно напоминают сосногорцам о правилах эксплуатации пиротехнических изделий. 
16:01 – ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Для собравшихся подготовили рассказ с презентацией об истории празднования Рождества и Нового года, а также о том, как появились атрибуты праздников – ёлка и игрушки. Музейные работники и ветераны увиделись уже не первый раз.
17:31 – НОВОГОДНИЙ ТУРНИР
Сегодня на ледовой арене «Звездного» стартовали игры на Кубок Деда Мороза. Турнир этот ежегодный. В этом году на лед вышли команды 15-16 годов рождения.

От Вести Тимана Сосногорск

Похожая запись

Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 20.12.2023

Дек 20, 2023 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.12.2023

Дек 18, 2023 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.12.2023

Дек 15, 2023 Вести Тимана Сосногорск

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

КРиК . Криминал и комментарии. 22.12.2023

Дек 23, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Ö-net. 22.12.2023

Дек 22, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Ми танi олам. Сергей Мартынов. 22.12.2023

Дек 22, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Выборы-2024

Дек 22, 2023 Юрган 0 Comments