✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.12.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:56 – ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В Сосногорске состоялась отчетно-выборная конференция коми народа. Ее участники подвели итоги работы местного представительства МОД «Коми войтыр» и обозначили планы на будущее.

04:46 – БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В администрации Сосногорского района состоялось заседание рабочей группы, на котором рассмотрели проекты, задача которых — продолжить благоустройство города.

08:46 – КОЛЛЕКЦИЯ НАГРАД

В сентябре в Доме детского творчества стартовал новый сезон. И уже к Новому году танцевальные и вокальные коллективы собрали коллекцию наград на республиканских, всероссийских и международных конкурсах.

12:00 – ПРАЗДНИК НА НОСУ

На площади возле Дома детского творчества появилась новогодняя ель, а также снежные фигуры – символы уходящего и наступающего годов.

13:27 – БЕЗОПАСНЫЙ ПРАЗДНИК

Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы ежегодно напоминают сосногорцам о правилах эксплуатации пиротехнических изделий.

16:01 – ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Для собравшихся подготовили рассказ с презентацией об истории празднования Рождества и Нового года, а также о том, как появились атрибуты праздников – ёлка и игрушки. Музейные работники и ветераны увиделись уже не первый раз.

17:31 – НОВОГОДНИЙ ТУРНИР

Сегодня на ледовой арене «Звездного» стартовали игры на Кубок Деда Мороза. Турнир этот ежегодный. В этом году на лед вышли команды 15-16 годов рождения.