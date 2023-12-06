✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.12.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:54 – ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

В Сосногорском районе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление. Украшать можно фасады, витрины, прилегающие территории жилых домов, общественных зданий, организаций и учреждений.

02:29 – ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА

В понедельник в Сосногорске стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года».

06:19 – КОМПЕНСАЦИЯ ПЛАТЫ ЗА ДЕТСАД

В связи с изменением федерального законодательства в Республике Коми устанавливается единый способ предоставления компенсации платы за присмотр и уход за детьми, которые посещают детские сады.

07:28 – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Вчера в России отмечался День добровольца. По всей стране чествовали людей, которые бескорыстно творят добро. Обычно, волонтеры не ждут благодарности за работу, которой занимаются по велению сердца. Но в праздничный день от слов признательности было не уйти.

14:22 – УВЕКОВЕЧИТЬ В КНИГЕ

Прочитать о Сосногорске и людях, благодаря которым он появился, со временем можно будет не только в интернете, но и в книге. Работа, над которой, началась в муниципалитете.

17:02 – ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ, ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В общественной приемной Главы Республики Коми ранее обсудили вопрос незаконного распространения наркотических веществ несовершеннолетними. О текущем состоянии имеющихся дел по данному правонарушению и мерах профилактики рассказал Руководитель следственного отдела по городу Сосногорску Вагиз Низеев.