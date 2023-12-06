Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.12.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Дек 6, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:54 – ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
В Сосногорском районе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление. Украшать можно фасады, витрины, прилегающие территории жилых домов, общественных зданий, организаций и учреждений.
02:29 – ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА
В понедельник в Сосногорске стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». 
06:19 – КОМПЕНСАЦИЯ ПЛАТЫ ЗА ДЕТСАД
В связи с изменением федерального законодательства в Республике Коми устанавливается единый способ предоставления компенсации платы за присмотр и уход за детьми, которые посещают детские сады.
07:28 – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА
Вчера в России отмечался День добровольца. По всей стране чествовали людей, которые бескорыстно творят добро. Обычно, волонтеры не ждут благодарности за работу, которой занимаются по велению сердца. Но в праздничный день от слов признательности было не уйти.
14:22 – УВЕКОВЕЧИТЬ В КНИГЕ
Прочитать о Сосногорске и людях, благодаря которым он появился, со временем можно будет не только в интернете, но и в книге. Работа, над которой, началась в муниципалитете. 
17:02 – ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ, ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В общественной приемной Главы Республики Коми ранее обсудили вопрос незаконного распространения наркотических веществ несовершеннолетними. О текущем состоянии имеющихся дел по данному правонарушению и мерах профилактики рассказал Руководитель следственного отдела по городу Сосногорску Вагиз Низеев.

От Вести Тимана Сосногорск

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