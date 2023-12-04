✳ Вести Тимана. Сосногорск | 04.12.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:53 – С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД!

Сосногорск отметил 68-ой день рождения. Жителей пригласили на праздничный концерт.

03:50 – ДАРИ ДОБРО, ТЕПЛО И РАДОСТЬ!

В стенах Дома культуры «Горизонт» прошел еще один праздничный концерт, который получил название «Дари добро, тепло и радость». Его посвятили наступающему Международному дню инвалидов.

06:39 – КОНКУРС МАСТЕРСТВА

В Сосногорске стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года».

07:43 – ЗДОРОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Минувшие выходные многие сосногорцы, а также гости города посвятили здоровому образу жизни.