Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 04.12.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Дек 4, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:53 – С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД!
Сосногорск отметил 68-ой день рождения. Жителей пригласили на праздничный концерт.
03:50 – ДАРИ ДОБРО, ТЕПЛО И РАДОСТЬ!
В стенах Дома культуры «Горизонт» прошел еще один праздничный концерт, который получил название «Дари добро, тепло и радость». Его посвятили наступающему Международному дню инвалидов.
06:39 – КОНКУРС МАСТЕРСТВА
В Сосногорске стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». 
07:43 – ЗДОРОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Минувшие выходные многие сосногорцы, а также гости города посвятили здоровому образу жизни.

От Вести Тимана Сосногорск

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