Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.12.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Дек 1, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СОСНОГОРСК!
Сегодня 1 декабря Сосногорск отмечает день рождения. Почти семь десятилетий назад на отрогах Тиманского кряжа, в самом центре республики Коми появился наш город. 
02:00 – ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Вопросы противодействия коррупции при распоряжении и использовании муниципального имущества – стали темой прямой линии, которая прошла сегодня в общественной приемной главы Коми по сосногорскому району.
02:35 – СОЦЗАЩИТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В Центре социальной защиты населения состоялась прямая линия. Тема – «Услуги, оказываемые инвалидам и гражданам пожилого возраста». 
05:16 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В Сосногорской ЦРБ в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом прошел «День открытых дверей». Для жителей района проводилось бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. 
05:54 – ОПАСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Проблема курения среди молодежи в современном мире приобретает новые форматы. Теперь уличить своего ребенка стало сложнее, все чаще подростки предпочитают сигаретам вейпы. 
08:21 – С ВОЛЕЙ К ПОБЕДЕ
Спортивное мероприятие, приуроченное к международному Дню инвалидов прошло сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе. В состязаниях по различным видам спорта приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

От Вести Тимана Сосногорск

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