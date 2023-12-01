✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.12.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СОСНОГОРСК!

Сегодня 1 декабря Сосногорск отмечает день рождения. Почти семь десятилетий назад на отрогах Тиманского кряжа, в самом центре республики Коми появился наш город.

02:00 – ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вопросы противодействия коррупции при распоряжении и использовании муниципального имущества – стали темой прямой линии, которая прошла сегодня в общественной приемной главы Коми по сосногорскому району.

02:35 – СОЦЗАЩИТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В Центре социальной защиты населения состоялась прямая линия. Тема – «Услуги, оказываемые инвалидам и гражданам пожилого возраста».

05:16 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В Сосногорской ЦРБ в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом прошел «День открытых дверей». Для жителей района проводилось бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ.

05:54 – ОПАСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

Проблема курения среди молодежи в современном мире приобретает новые форматы. Теперь уличить своего ребенка стало сложнее, все чаще подростки предпочитают сигаретам вейпы.

08:21 – С ВОЛЕЙ К ПОБЕДЕ

Спортивное мероприятие, приуроченное к международному Дню инвалидов прошло сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе. В состязаниях по различным видам спорта приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья.