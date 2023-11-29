Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.11.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Ноя 29, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:56 – С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
29 ноября Сосногорский район отмечает День рождения! 
01:27 – 10 ЛЕТ В «ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ»
Территориальный отдел МФЦ по Сосногорску отметил 10-летний юбилей. Помимо городского многофункционального центра, в нашем районе также работают два офиса – в Нижнем Одесе и Войвоже. 
04:11 – ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ
Сосногорский Центр занятости подводит итоги работы за 2023 год. Одно из основных направлений – трудоустройство несовершеннолетних. 
05:58 – ЧИТАЕМ РОЧЕВА
Сосногорская центральная библиотека проводит конкурс «Читаем Рочева». Также библиотека приглашает жителей нашего города на выставку «Сила традиций народов Российской Федерации».
08:21 – СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Сосногорске продолжается Спартакиада среди общеобразовательных учреждений. Она приурочена к Году молодёжи, объявленному Главой Республики Коми.

От Вести Тимана Сосногорск

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