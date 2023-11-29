✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.11.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:56 – С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

29 ноября Сосногорский район отмечает День рождения!

01:27 – 10 ЛЕТ В «ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ»

Территориальный отдел МФЦ по Сосногорску отметил 10-летний юбилей. Помимо городского многофункционального центра, в нашем районе также работают два офиса – в Нижнем Одесе и Войвоже.

04:11 – ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ

Сосногорский Центр занятости подводит итоги работы за 2023 год. Одно из основных направлений – трудоустройство несовершеннолетних.

05:58 – ЧИТАЕМ РОЧЕВА

Сосногорская центральная библиотека проводит конкурс «Читаем Рочева». Также библиотека приглашает жителей нашего города на выставку «Сила традиций народов Российской Федерации».

08:21 – СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Сосногорске продолжается Спартакиада среди общеобразовательных учреждений. Она приурочена к Году молодёжи, объявленному Главой Республики Коми.