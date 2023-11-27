Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.11.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Ноя 27, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:53 – ОЧЕРЕДНОЙ СБОР
Общественный Центр поддержки «Сосногорск-Донбассу» объявил о старте сбора очередного гуманитарного конвоя. 
02:09 – К МАМАМ С ЛЮБОВЬЮ
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Торжественное мероприятие, посвященное этому теплому празднику, состоялось в городском Доме культуры. 
05:10 – ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
На минувших выходных стартовал спортивный зимний сезон. Он открылся Первенством муниципального района по лыжным гонкам. 
08:05 – ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
В Сосногорске прошёл муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО среди общеобразовательных учреждений.

От Вести Тимана Сосногорск

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