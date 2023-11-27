✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.11.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:53 – ОЧЕРЕДНОЙ СБОР

Общественный Центр поддержки «Сосногорск-Донбассу» объявил о старте сбора очередного гуманитарного конвоя.

02:09 – К МАМАМ С ЛЮБОВЬЮ

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Торжественное мероприятие, посвященное этому теплому празднику, состоялось в городском Доме культуры.

05:10 – ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

На минувших выходных стартовал спортивный зимний сезон. Он открылся Первенством муниципального района по лыжным гонкам.

08:05 – ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО

В Сосногорске прошёл муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО среди общеобразовательных учреждений.