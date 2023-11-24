Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.11.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Ноя 24, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:57 – КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В общественной приемной Главы республики Коми состоялся круглый стол на тему «Кадровое обеспечение Сосногорской ЦРБ». Депутаты районного и городского Советов обсудили с главным врачом больницы Еленой Бикчуриной основные вопросы, решение которых может поспособствовать привлечению новых специалистов.
02:36 – ПРОДВИНУТАЯ МОЛОДЕЖЬ
В Доме детского творчества прошло мероприятие по обучению молодого поколения постановке целей. Классный час организован в рамках проекта «Продвинутая молодежь». 
03:22 – БЛАГОЕ ДЕЛО
Участники волонтёрской группы «Благовест» при храме Серафима Саровского продолжают трудиться, чтобы помочь сосногорцам, находящимся в зоне СВО. Сейчас они плетут больше 10 маскировочных сетей в неделю и стараются привлечь к благому делу как можно больше неравнодушных. Подробности далее.
05:58 – ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
В сосногорской организации республиканского отделения общества инвалидов всегда кипит жизнь: проводят мероприятия к праздникам, играют в настольные игры, шашки, занимаются спортом, а также рукоделием.
08:31 – ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
В спорткомплексе «Метеор» прошло открытие муниципального этапа зимнего фестиваля ГТО. Участие приняли команды школ города, в каждой 6 учеников от 10 до 15 лет.

От Вести Тимана Сосногорск

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