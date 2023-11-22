✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.11.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:52 – ОЦЕНКА ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Депутаты районного и городского советов совершили выезд в поселки Керки и Вис для осмотра отремонтированных объектов. В Керках в этом году отремонтировали пешеходный мост, а в поселке Вис заменили глубинный насос.

05:22 – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА

Ученики 9 А класса Сосногорской первой школы получили уникальную возможность познакомиться с профессией «Машинист локомотива» благодаря профессиональной пробе, которая проходила на базе Сосногорского технологического техникума.

05:53 – ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ

Ежегодно в России запускается акция «Ёлка желаний», где каждый из нас может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается.

06:33 – ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКАМ

Совсем скоро улицы нашего города наполнятся волшебной атмосферой, ведь не за горами долгожданный праздник – Новый год. Управление ЖКХ уже приступило к подготовительным работам.

08:12 – ДОБРЫЕ СЕРДЦА

Волонтёры муниципального района «Сосногорск» приглашают всех неравнодушных жителей присоединиться к движению.

10:07 – ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

В Центре социальной защиты провели мероприятие для родителей и законных представителей из замещающих семей и семей с трудной жизненной ситуацией. В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям они смогли проконсультироваться с представителями субъектов системы профилактики.