✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.11.2023

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:52 – ОЦЕНКА ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ
Депутаты районного и городского советов совершили выезд в поселки Керки и Вис для осмотра отремонтированных объектов. В Керках в этом году отремонтировали пешеходный мост, а в поселке Вис заменили глубинный насос.
05:22 – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА
Ученики 9 А класса Сосногорской первой школы получили уникальную возможность познакомиться с профессией «Машинист локомотива» благодаря профессиональной пробе, которая проходила на базе Сосногорского технологического техникума.
05:53 – ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ
Ежегодно в России запускается акция «Ёлка желаний», где каждый из нас может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается.
06:33 – ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКАМ
Совсем скоро улицы нашего города наполнятся волшебной атмосферой, ведь не за горами долгожданный праздник – Новый год. Управление ЖКХ уже приступило к подготовительным работам.
08:12 – ДОБРЫЕ СЕРДЦА
Волонтёры муниципального района «Сосногорск» приглашают всех неравнодушных жителей присоединиться к движению.
10:07 – ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
В Центре социальной защиты провели мероприятие для родителей и законных представителей из замещающих семей и семей с трудной жизненной ситуацией. В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям они смогли проконсультироваться с представителями субъектов системы профилактики.