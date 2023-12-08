Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.12.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Дек 8, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
01:00 – РЕМОНТ В УЧАСТКОВОМ ПУНКТЕ
Сосногорские участковые теперь будут работать в отремонтированном кабинете. Помещение находится в участковом пункте полиции по адресу 6-й микрорайон, дом 20А. 
02:58 – ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЙ
Физкультурно-оздоровительный центр «Нефтяник» поселка Нижний Одес обновил базу прокатного инвентаря. Новые комплекты лыж, крепления, коньки закупила Сосногорская спортшкола олимпийского резерва.
05:26 – ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
В Сосногорской городской организации Коми республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов прошла встреча с главой района Ильдаром Махмутовым. 
09:15 – ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Сделать наш город комфортным для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья помогает государственная программа «Доступная среда». В рамках данного направления в этом году в Доме детского творчества выполнен ряд ремонтно-строительных работ по доступности объекта.
12:39 – МАЛЫЕ ГОРОДА
В Сосногорске начался приём предложений о включении общественных территорий в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (категория «Малые города»).
13:49 – ЗИМНЯЯ СКАЗКА
В этом году жители Сосногорского района традиционно могут принять участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Зимняя сказка». Самые интересные работы украсят праздничную ёлку у Дома детского творчества.

От Вести Тимана Сосногорск

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