✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.12.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

01:00 – РЕМОНТ В УЧАСТКОВОМ ПУНКТЕ

Сосногорские участковые теперь будут работать в отремонтированном кабинете. Помещение находится в участковом пункте полиции по адресу 6-й микрорайон, дом 20А.

02:58 – ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЙ

Физкультурно-оздоровительный центр «Нефтяник» поселка Нижний Одес обновил базу прокатного инвентаря. Новые комплекты лыж, крепления, коньки закупила Сосногорская спортшкола олимпийского резерва.

05:26 – ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

В Сосногорской городской организации Коми республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов прошла встреча с главой района Ильдаром Махмутовым.

09:15 – ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Сделать наш город комфортным для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья помогает государственная программа «Доступная среда». В рамках данного направления в этом году в Доме детского творчества выполнен ряд ремонтно-строительных работ по доступности объекта.

12:39 – МАЛЫЕ ГОРОДА

В Сосногорске начался приём предложений о включении общественных территорий в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (категория «Малые города»).

13:49 – ЗИМНЯЯ СКАЗКА

В этом году жители Сосногорского района традиционно могут принять участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Зимняя сказка». Самые интересные работы украсят праздничную ёлку у Дома детского творчества.