В Сыктывкаре возмещен ущерб от мошенничества с жилищным сертификатом

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное о производство о взыскании 1, 7 млн рублей ущерба, причиненного преступлением.

Должница была осуждена за мошенничество, так как незаконно получила жилищный сертификат на переселение из поселка в Печорском районе, предоставив недостоверные сведения об имущественном положении семьи.

Потерпевшей по уголовному делу была признана Российская Федерация. В ее интересах прокурор взыскал ущерб в рамках гражданского судопроизводства.

Для исполнения судебного решения приставы обратили взыскание на счета в банках и пенсию.

Так как полное погашение долга произошло по истечении срока, установленного для добровольного исполнения требований, должница была обязана выплатить и исполнительский сбор – 25 тыс. рублей.