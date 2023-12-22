В Сыктывкаре после ареста недвижимости двое детей получили по полмиллиона

У 31-летней сыктывкарки – погодки от разных отцов. Женщина лишена родительских прав, девочка и мальчик растут в опекунских семьях, при этом имеют полное право на финансовую поддержку со стороны родной матери, но не получают ее.

В отсутствие постоянного места работы и официального заработка сыктывкарка накопила долг по алиментам, превышающий 1,1 млн рублей.

В рамках сводного исполнительного производства судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 приняла комплекс мер для взыскания задолженности и текущих платежей. В частности, наложила арест на долю должницы в трехкомнатной квартире.

Такое обременение не устроило других собственников, поэтому они выплатили за совладелицу жилья задолженность по алиментам, а далее будут оформлять передачу ее доли в свое полное распоряжение.