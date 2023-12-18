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Приставы Сыктывкара открыли сезон новогодней благотворительности

ОтНовости Читателей

Дек 18, 2023

У судебных приставов – приятные хлопоты: началась пора новогодней благотворительности.

Сезон чудес открыли сыктывкарцы – сегодня они доставили сладкие подарки подопечным Центра социальной помощи семье и детям. Это социальное учреждение ежегодно организует благотворительную акцию «Чудо-елка» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Коллективы городских отделений судебных приставов и аппарата Управления с душой откликнулись на призыв Центра снова стать новогодними эльфами. Среди многообразия сладких предложений выбирали лучшее, изучали состав лакомств, подбирали упаковку.

Пример коллегам подал главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин – он первый положил яркие коробочки под «чудо-елку».

Долго ждать гостинцев детям не придется: подарки от эльфов в форме будут им переданы на празднике 20 декабря.

От Новости Читателей

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