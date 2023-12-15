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Оплата долга по алиментам избавила воркутинку от уголовной ответственности

ОтНовости Читателей

Дек 15, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Воркуте ведется исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу воспитанника детского дома.

Ограниченная в родительских правах мать, обязанная перечислять сыну четверть своего дохода, с первых же месяцев начала накапливать задолженность.

Нерегулярные и несопоставимые с размером долга платежи не исправляли положение, поэтому судебный пристав инициировала привлечение гражданки к административной  ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. 40 часов обязательных работ на благоустройстве городских территорий воспитательного эффекта не имели – долг сократился незначительно.

А вот возбуждение уголовного дела по ст. 157 УК РФ заставило должницу заволноваться. В ходе дознания она призналась, что скрывала от пристава факт трудоустройства, и немедленно выплатила всю задолженность по алиментам – более 200 тыс. рублей.

Уголовное дело прекращено. Исполнительный документ направлен по месту работы воркутинки для удержания текущих алиментов.

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