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Пристав Плесовский – лучший спортсмен 2023 года

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Дек 26, 2023

Подводя итоги спортивного сезона, региональное отделение общества «Динамо» назвало лучших спортсменов КФК органов безопасности и правопорядка.

В УФССП России по Республике Коми диплома «Лучший спортсмен 2023 года» и призов удостоился лейтенант внутренней службы Кирилл Плесовский.

Сотрудник Отделения специального назначения – универсальный спортсмен. В уходящем году он представлял службу судебных приставов на баскетбольных матчах, в гонке на выживание, в летнем служебном двоеборье, в стрелковом тире, на плавательной дорожке.

Плавание – любимый вид спорта. В школьные годы Кирилл получил юношеский разряд. Сейчас 6 раз в неделю в бассейн на тренировки ходит его 8-летний сын, тренер говорит, что у Василия хороший потенциал.

Лучший спортсмен 2023 года поддерживает хорошую физическую форму и во время служебных тренировок, и на досуге – на вечерней пробежке, в семейном велопоходе, на склоне Уральских гор, где вместе с женой и сыном катается на сноуборде.

Нагрузка на тело дает умиротворение уму, выносливость и стрессоустойчивость – эти качества крайне необходимы сотрудникам ОСН, которым доводится бодрствовать по двое суток.

35-летний Кирилл Плесовский связывает свое будущее со службой судебных приставов. Служба, в свою очередь, ждет от лейтенанта профессионального роста и новых спортивных достижений.

– Кирилл, какой еще вид спорта хотелось бы освоить?

– Серфинг.

– А из динамовских?

– Бильярд!

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